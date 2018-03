Meteo, previsioni del tempo del weekend 23-25 marzo

Come sarà il tempo questo fine settimana? Le temperature raggiungeranno i 12 gradi e prevarrà il bel tempo, anche se qualche annuvolamento ci sarà. L'attesissima primavera si fa ancora attendere, ma il termometro è comunque in salita e la prossima settimana le temperature aumenteranno ancora.

Ecco nel dettaglio come sarà il meteo del weekend:

VENERDI' 23 MARZO. Al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianuratendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 12 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 28 (rilievi) e 32 km/h (pianura).

SABATO 24 MARZO. Al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianuratendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 12 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 28 (rilievi) e 32 km/h (pianura).

DOMENICA 25 MARZO. Al mattino in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 12 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 28 km/h. (Arpae)