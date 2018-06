Meteo, le previsioni del tempo del weekend

Quello che ci aspetta è decisamente un bel fine settimana dal punto di vista del tempo: al via dunque l'organizzazione di giornate al mare, in piscina, nelle zone collinari e alle sagre paesane. Ecco nel dettaglio, grazie agli suìtudi previsionali Arpae, cosa aspettarci dal cielo in questi tre giorni:

Il meteo di venerdì

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra 15 °C sui rilievi e 19 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 26 °C sui rilievi e 31 °C in pianura.Velocità massima del vento compresa tra 19 (rilievi) e 20 km/h (pianura).

Il meteo di sabato

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra 18 °C sui rilievi e 21 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 28 °C sui rilievi e 32 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 24 (pianura) e 46 km/h (rilievi).

Il meteo di domenica

Sereno; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 20 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 27 °C sui rilievi e 31 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 13 km/h.