Meteo, le previsioni del tempo per il weekend

Un fine settimana che finalmente, con le schiarite di venerdì, lascia spazi al sole dopo giorni di grigio. Ma le nuvole non sono solo un ricordo, domenica infatti sarà utile portare con sè un ombrello visto che sono previste precipitazioni sparse un po' in tutta la regione.

Ecco le prevision Arpae per il fine settimana:

VENERDI'. Al mattino in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra 5 °C sui rilievi e 9 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 20 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 25 (rilievi) e 36 km/h (pianura).

SABATO. Stato del tempo: irregolarmente nuvoloso con tendenza ad ampie schiarite. Al mattino non si escludono locali banchi di nebbia sulla pianura centro-orientale in rapida attenuazione. Temperature: minime attorno ai 10 gradi. Massime in lieve locale aumento comprese tra 17 e 20 gradi. Venti: deboli di direzione variabile.

DOMENICA. Stato del tempo: nuvolosità variabile con precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio estese a tutto il territorio regionale. Temperature: minime comprese tra 8 e 11 gradi. Massime in lieve flessione comprese tra 16 e 19 gradi. Venti: deboli dai quadranti settentrionali.