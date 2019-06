Meteo Bologna: scoppia l'estate, il termometro supera i 30°

Bollettino meteorologico per Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Giugno Città di Bologna e provincia.



Venerdì 7 Giugno

Stato del cielo: Da sereno a poco nuvoloso. Possibili foschie/nebbie nella bassa pianura tra notte e mattina.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in flessione nei valori minimi e in aumento nei massimi, compresi tra +16°C e +30°C.

Venti: deboli di direzione orientale in pianura. Variabili in Appennino, prevalentemente sud-occidentali.

Attendibilità: molto alta.

Sabato 8 Giugno

Stato del cielo: Sereno con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio. Possibili foschie notturne sulla bassa pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, comprese tra +18°C e +31°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali in pianura, raffica moderata da Sud-Ovest in Appennino.

Attendibilità: molto alta.

Domenica 9 Giugno

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare, più compatta nelle ore pomeridiane e serali.

Precipitazioni: locali rovesci possibili tra tardo pomeriggio e prima serata sui rilievi in sconfinamento verso le pianure.

Temperature: in aumento nei valori minimi e in lieve flessione nei massimi, comprese tra +20°C e +29°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Attendibilità: alta.

Tutti gli aggiornamenti su www.centrometeoemiliaromagna.com .