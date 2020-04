Meteo, previsioni del tempo della settimana per Bologna e provincia

Tendenza settimanale per Bologna e provincia. Ci attende una settimana di instabilità a partire dalla giornata di Martedì 28.

La giornata di Lunedì 27 Aprile vedrà cieli nuvolosi con addensamenti in Appennino, precipitazioni assenti salvo locali piovaschi pomeridiani nelle aree di pianura. Ventilazione debole/moderata da Sud-Ovest e temperature stazionarie.

Nella giornata di Martedì 28 Aprile ci attendiamo cieli nuvolosi con addensamenti nel corso del pomeriggio. Previsti rovesci deboli/moderati nel pomeriggio in spostamento dalle zone interne verso le zone di pianura. Fenomeni in esaurimento in serata. Temperature in calo di alcuni gradi e ventilazione moderata da Sud-Ovest.

Per quanto riguarda Mercoledì 29 Aprile i cieli si presenteranno da nuvolosi a molto nuvolosi. Rovesci moderati nelle ore pomeridiane specie nelle zone di pianure. La ventilazione sarà moderata da sud-Ovest, temperature stazionarie.

LINEA DI TENDENZA: anche la giornata di Giovedì sarà perturbata con precipitazioni nel corso del pomeriggio. Migliora nel weekend con condizioni di maggior stabilità.

previsioni a cura del centro meteo Emilia Romagna

