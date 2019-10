Meteo, le previsioni del tempo di questa settimana

Meteo della settimana, come sarà il tempo? Le previsioni a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com.

Inizio di settimana in prevalenza stabile, seppur in compagnia di foschie e nebbie specialmente tra notte e mattina sulle zone di pianura. Nuvolosità variabile in Appennino.

Sarà questo il quadro meteorologico per Bologna e provincia almeno fino a mercoledì 23 ottobre, quando dalla serata assisteremo a un aumento della nuvolosità, preludio di un probabile avvicinamento di una perturbazione che apporterà instabilità sparsa tra giovedì 24 e venerdì 25 Ottobre. Temperature in calo da metà settimana ma ancora sopra la media del periodo.