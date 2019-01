Altalena meteo: caldo primaverile e alberi in fiore, dal fine settimana cambia tutto

Ciliegi in fiore in centro e temperature primaverili. Bologna in questi giorni sta vedendo un susseguirsi di tempo stabile e secco, destinato però a peggiorare nel corso della prossima settimana. Ennesima bizzarìa del tempo, che sempre più di frequente vede cambi di fronte fuori stagione.

Sebbene tutti i condizionali del caso siano oramai di obbligo, verso il fine settimana dovrebbe registrarsi un drastico calo delle temperature. Il soffio di corrente calda proveniente dall'atlantico farà posto a un flusso di aria fredda, che a partire dal fine settimana riporterà bruscamente la colonnina di mercurio sotto lo zero. Difficile prevedere se arriverà anche la neve, addirittura a bassa quota, ma il tepore di questi giorni non deve trarre in inganno: l'inverno non è ancora passato.

Nei modelli di previsione meteo, la cui affidabilità cala sensibilmente oltre i tre giorni di anticipo, dal fine settimana in poi le temperature dovrebbero ritornare nella media del periodo, per poi virare anche sotto zero. Tra lunedì e martedì alcuni modelli prevedono anche neve a quote basse e fenomeni di gelicidio. Tutto si chiarirà nei prossimi giorni, ma alcune piante però hanno iniziato a fare sbocciare i primi germogli.