Meteo, allerta gialla per temperature elevate mercoledì 24 luglio

Per l'Emilia-Romagna emessa un'allerta di codice giallo per temperature elevate, valida dalle ore 0 a mezzanotte di mercoledì 24 luglio. La presenza di un´estesa area anticiclonica di origine africana determina condizioni di tempo stabile; questo comporta che sia per la giornata odierna 23 luglio, sia per la giornata di domani 24 luglio, si prevedano temperature massime nelle zone interne di pianura maggiori o uguali a 37 gradi.

Ozono, superata la soglia di informazione in 4 stazioni a Piacenza, Reggio Emilia e Bologna.

Il 22 luglio - si legge in una nota diramata dall'Arpae - è stata superata la soglia di informazione per l´ozono nelle stazioni di Piacenza/Parco Montecucco (195 µg/m3), Reggio Emilia/Castellarano (185 µg/m3) e Bologna (via Chiarini 189µg/m3, Giardini Margherita 185µg/m3). Questa condizione si ripeterà anche il 23 luglio e nei giorni successivi, visto il perdurare delle condizioni meteorologiche di grande stabilità fino a venerdì 26, la presenza dell´anticiclone e il persistere di un campo di pressioni elevate.

Rischio calore e disagio bioclimatico fino a venerdì

La condizione di disagio bioclimatico - avvisa Arpa4 - perdurerà fino a venerdì 26 luglio (forte disagio) in particolare nelle aree urbane e pianeggianti di tutto il territorio regionale. Le temperature saranno in aumento con massime tra 33/34 gradi del settore costiero e 38 gradi delle pianure interne, dove si potranno avere anche punte di 39 gradi. È prevista instabilità nel weekend, che porterà a temporali e rovesci con abbassamento delle temperature.