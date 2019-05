Meteo, maltempo in arrivo: allerta "gialla" e temporali

Allerta gialla per domani 26 maggio anche per la provincia di Bologna, oltre che su tutta la regione Emilia-Romagna: criticità idraulica, idrogeologica e temporali previsti.

Come si legge su Allerta Meteo Emilia-Romagna la giornata di domani quindi, domenica 26 maggio 2019, sono previste condizioni di convezione organizzata sul settore occidentale della regione; pertanto avremo precipitazioni di moderata intensità sul settore occidentale associate a temporali organizzati. La criticità idrogeologica segnalata è determinata dalle attuali condizioni dei terreni e dei corsi d'acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico minore.

Il quadro meteorologico e delle criticita' previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed e' disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticita' specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguira' l'evolversi della situazione.