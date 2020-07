Meteo, le previsioni del week-end a Bologna e provincia: pioggia e temperature in deciso calo

Dopo una giornata di venerdì 10 Luglio caratterizzata da condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate, con temperature in rialzo e valori massimi fin sui +35°C, un nuovo peggioramento è atteso nella giornata di sabato 11 luglio.

La mattinata di sabato 11 sarà perlopiu stabile e soleggiata, ma nel corso del pomeriggio andrà aumentando

la nuvolosità di tipo cumuliforme associata a rovesci e temporali che si estenderanno dall’Emilia occidentale fin sul Bolognese entro metà/tardo pomeriggio. Nella prima parte di serata possibili temporali intensi soprattutto sulle aree pianeggianti della bassa, rimarrà più a margine dell’instabilità il settore appenninico.

Possibili gradinate e forti raffiche di vento in prossimità dei temporali più intensi.

La giornata di domenica 12 Luglio vedrà il ritorno a condizioni stabili e soleggiate dopo una nottata ancora instabile in forma residua e una prima parte di mattinata con cieli nuvolosi alternati a schiarite sempre più ampie col passare delle ore. Temperature in deciso calo, valori massimi non superiori a +27/28°C.

A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com