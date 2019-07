Meteo, le previsioni per il fine settimana

Un fine settimana fresco ma all'insegna della variabilità. Questo è il quadro meteo che si prospetta a Bologna per il secondo weekend di luglio, con le previsioni elaborate dal Centro meteo Emilia-Romagna. Lasciato l'anticiclone dalle temperature torride, le correnti più fredde ma portatrici di perturbazioni stazioneranno ancora fino a domenica, dove è previsto un peggioramento. Ecco le previsioni giorno per giorno:

Venerdì 12 luglio. Stato del cielo: Sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio con addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi. Precipitazioni: assenti in pianura. Locali rovesci o temporali a ridosso dei rilievi. Temperature: in aumento nei valori massimi, comprese tra +19°C e +29°C Venti: deboli occidentali. Attendibilità: alta.

Sabato 13 luglio Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con addensamenti a tratti compatti, specie nelle ore centrali di giornata. Precipitazioni: media probabilità(45-55%) di locali rovesci o temporali tra il tardo mattino e il pomeriggio. Assenti in prima mattinata e in serata. Temperature: in aumento nei valori minimi e in diminuzione nei massimi, comprese tra +20°C e +27°C. Venti: deboli di direzione variabile con locali rinforzi. Attendibilità: media.

Domenica 14 luglio Stato del cielo: Poco nuvoloso in mattinata, da parzialmente nuvoloso a nuvoloso tra pomeriggio e serata. Precipitazioni: locali rovesci o temporali possibili in orario pomeridiano, in transito da Ovest verso Est. Temperature: in lieve diminuzione, comprese tra +18°C e +26°C. Venti: deboli dai quadranti orientali. Attendibilità: media.

Le previsioni sono a cura dello staff di www.centrometeoemiliaromagna.com. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul portale web, nonché su Facebook ed Instagram.