Meteo, le previsioni per la settimana

Queste le previsioni per la settimana che si apre, elaborate dal Centro meteo Emilia-Romagna.

La nuova settimana inizia all’insegna di un aumento della nuvolosità e prosegue con un calo delle temperature, dovuto all’afflusso di aria più fredda da Est.

Nel dettaglio lunedì 13 Aprile, Pasquetta, condizioni meteo stabili, con cielo da poco nuvoloso a molto nuvoloso. Massime fino a +25°. Martedì 14 Aprilesi apprezza una nuvolosità sparsa con qualche rovescio di pioggia, più probabile nel pomeriggio, sulle zone interne del bolognese. Ventilazione fresca da Est e temperature in calo. Per mercoledì 15 Aprile si attende tempo in miglioramento con prevalenza di sole. Minime fino a +4°/+6°, massime non oltre +16°/+18°.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni successivi continua la fase di tempo stabile, seppur con frequenti passaggi nuvolosi da Ovest. Temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi.