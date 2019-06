Meteo, le previsioni del tempo per questo weekend

Il tempo questo fine settimana? Ecco come sarà secondo le previsioni del Centro Meteo Emilia-Romagna: il bollettino meteorologico per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno per la Città di Bologna e provincia.

Venerdì 14 Giugno

Stato del cielo: Sereno al mattino, da poco a parzialmente nuvoloso tra pomeriggio e serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento nei valori massimi, comprese tra +19°C e +31°C

Venti: deboli di direzione variabile.

Attendibilità: molto alta.

Sabato 15 Giugno

Stato del cielo: Nuvolosità parziale in prima mattinata con successive ampie schiarite. Locali ed innocui addensamenti pomeridiani.

Precipitazioni: bassa probabilità di locali precipitazioni tra notte e primo mattino, assenti per il resto della giornata.

Temperature: in aumento, comprese tra +21°C e +33°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali, con locali rinforzi da Sud-Ovest.

Attendibilità: medio-alta.

Domenica 16 Giugno

Stato del cielo: Sereno o al più poco nuvoloso per il transito di velature alte e in prevalenza sottili.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento nei valori minimi, comprese tra +22°C e +33°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Attendibilità: molto alta.

Le previsioni sono a cura dello staff di www.centrometeoemiliaromagna.com e aggiornate 1-2 volte al giorno sul sito. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul portale web, nonché su Facebook ed Instagram. Mail to: centrometeostaff@gmail.com