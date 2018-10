Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Cielo coperto ma senza precipitazioni, o quasi. E' il tempo che si prospetta per i prossimi tre giorni, secondo le previsioni di Arpae. Qui di seguito l'andamento del meteo nel dettaglio.

Lunedì: Al mattino molto nuvoloso; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso; dalla sera molto nuvoloso. Temperature massime pomeridiane comprese tra 16 °C sui rilievi e 21 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 19 (rilievi) e 39 km/h (pianura).

Martedì: Al mattino in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia; dal pomeriggio nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 13 °C sui rilievi e 17 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 16 °C sui rilievi e 20 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 14 (rilievi) e 20 km/h (pianura).

Mercoledì: Al mattino in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 13 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 16 °C sui rilievi e 21 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 19 km/h.