Meteo, le previsioni per il fine settimana

Secondo le previsioni del Centro meteo Emilia-Romagna, l fine settimana trascorre in compagnia di un debole campo di Alta Pressione. Temperature dal

sapore primaverile, in graduale aumento. Nel dettaglio:

Venerdì 17 Aprile: cielo velato da nubi alte, con qualche schiarita in più al mattino. Minime sui +4°/+8°, massime fino a +22°/+24°.

Sabato 18 Aprile: cielo velato in mattinata, molto nuvoloso nel pomeriggio-sera. Temperature in aumento con valori massimi fin sui +25° in pianura.

Domenica 19 Aprile: giornata all’insegna di cielo molto nuvoloso, fino a coperto in Appennino. Temperature stazionarie nei valori massimi, minime in aumento.

Tendenza: nei giorni successivi è atteso il perdurare di condizioni generalmente stabili, salvo qualche rovescio di pioggia in Appennino. Temperature in

graduale calo da Lunedì 20/Martedì 21 a causa dell’afflusso di aria più fresca da Est. Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su i