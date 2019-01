Meteo, le previsioni del tempo del weekend

Tutta la regione Emilia-Romagna è interessata dall'attraversamento di una perturbazione con aria fredda che porta forse un po' di neve, ma in quantitativi non significativi. Oggi dunque qualche fenomeno, sabato una coda delle precipitazioni e domenica tempo stabile.

Ecco il tempo nel dettaglio:

VENERDI

Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi nuvoloso; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi nuvoloso; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 400 m. Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 4 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 8 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 27 (pianura) e 29 km/h (rilievi).

SABATO

Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con nevicate moderate sopra 400 m; dal pomeriggio molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 2 °C sui rilievi e 4 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 14 (pianura) e 16 km/h (rilievi).

DOMENICA

Al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate; dalla sera molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra -4 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 5 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 14 (rilievi) e 16 km/h (pianura).