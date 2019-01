Meteo, le previsioni per i primi giorni dell'anno

Giornate decisamente più invernali viste le temperature più basse a causa dell'arrivo di aria artica verso l'Europa centro-orientale con ripercussioni anche sulla nostra penisola.

Mercoledì 2 gennaio

Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno; nel pomeriggio cielo velato per nubi alte; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e -1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 4 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 29 (rilievi) e 35 km/h (pianura).

Giovedì 3 gennaio

Al mattino sereno con gelate; nel pomeriggio sereno; dalla sera sereno con gelate diffuse. Temperature minime del mattino comprese tra -5 °C sui rilievi e -4 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 1 °C sui rilievi e 5 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 26 (rilievi) e 35 km/h (pianura).

Venerdì 4 gennaio

Al mattino sereno con gelate; nel pomeriggio sereno; dalla sera nuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra -5 °C sui rilievi e -4 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 5 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 14 (pianura) e 18 km/h (rilievi).