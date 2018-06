Meteo, le previsioni del tempo per questo weekend

Il fine settimana comincia con un venerdì da "allera gialla" divulgata dalla Protezione Civile per temporali e grandine nella giornata di oggi, anche se fortunatamente poi il cielo comincerà a tornare sereno preparandoci a un fine settimana tutto sommato niente male.

Ecco le previsioni giorno per giorno:

Venerdì

Al mattino in pianura temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio molto nuvoloso con piogge e temporali; dalla sera in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso. Temperature massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 24 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 44 (rilievi) e 45 km/h (pianura).

Sabato

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi sereno; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 12 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 21 °C sui rilievi e 25 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 27 (rilievi) e 31 km/h (pianura).

Domenica

Sereno tutta la giornata. Temperature minime del mattino comprese tra 10 °C sui rilievi e 13 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 23 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 22 km/h.

(Arpae Emilia-Romagna)