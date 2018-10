Meteo, le previsioni del tempo per l'inizio della settimana

Una nuova settimana che parte dopo l'intensa perturbazione di domenica pomeriggio, che ha portato in alcune zone del bolognese forte vento e grandine, con svariati interventi dei Vigili del Fuoco. In questi primi tre giorni della settimana prevarrà una situazione di cielo sereno con qualche nuvola e temperature massime fino a 10 gradi lunedì e martedì e fino a 24 gradi mercoledì.

Lunedì 22 ottobre

Al mattino sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 5 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 18 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 38 km/h.

Martedì 23 ottobre

Al mattino sereno; nel pomeriggio cielo velato per nubi alte; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 9 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 18 °C in pianura.Velocità massima del vento compresa tra 20 (rilievi) e 23 km/h (pianura).

Mercoledì 24 ottobre

Sereno tutta la giornata.Temperature minime del mattino comprese tra 9 °C sui rilievi e 11 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 24 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 52 (pianura) e 58 km/h (rilievi).