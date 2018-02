Meteo: pioggia e neve in arrivo, cosa ci aspetta nel weekend

Il fine settimana che sta arrivando si preannuncia all'insegna del maltempo. Sta arrivando in queste ore il calo pressorio che attira a sé una colata di aria fredda, in transito tra domenica e lunedì.

Intanto l'abbassamento delle temperature e la presenza di aria umida, unita alla bassa pressione, darà origine a fenomeni al limite tra il nevoso e il piovoso. Per oggi, giovedì 22 febbraio, sono previste nevicate in Appenino anche fino a quote collinari, ma in pianura le temperature non toccheranno lo zero e la neve risulterà molto bagnata. Allerta meteo arancione in collina, giallo in pianura

Per domani, venerdì, il calo termico dovrebbe farsi più uniforme, e per tutta la giornata dovrebbero accumularsi una manciata di centimetri di neve in pianura, fino a 30 invece in collina e Appennino. Sabato ci si dovrà aspettare un'altra giornata con pioggia mista a neve, mentre per domenica -previsione da prendere con le pinze- la perturbazione avrà carattere nuovamente nevoso anche se in esaurimento.

L'avvio della prossima settimana sarà all'insegna del gelo vero e proprio, con temperature in picchiata ampiamente sottozero. Intanto, dal Comune arriva l’invito a limitare il più possibile l’uso dell’auto o eventualmente di attrezzarla con catene e attrezzature adeguate. Palazzo D'Accursio ricorda che in presenza di fenomeni nevosi vige il divieto di circolazione per ciclomotori, motocicli e quadricicli; è inoltre obbligo dei cittadini provvedere alla rimozione di neve e ghiaccio dei marciapiedi davanti alle proprie abitazioni o fabbricati.