Meteo, come sarà il tempo questo weekend

Che weekend aspettarci da un punto di vista metereologico? Le temperature, lo sentiamo, sono decisamente invernali. Le nuvole caratterizzeranno i prossimi giorni con progressiva attenuazione andando verso la domenica, quando potremo "scaldarci" al sole.

Venerdì 30 novembre

Al mattino nuvoloso; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera molto nuvoloso.Temperature massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.Velocità massima del vento fino a 16 km/h.

Sabato 1 dicembre

Al mattino tendenza ad attenuazione della nuvolosità; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.Velocità massima del vento compresa tra 14 (rilievi) e 15 km/h (pianura).

Domenica 2 dicembre

Al mattino in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi coperto con pioviggini. Temperature minime del mattino attorno a 2 °C, massime pomeridiane attorno a 7 °C. Velocità massima del vento compresa tra 16 (pianura) e 18 km/h (rilievi).