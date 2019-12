Meteo, le previsioni per il fine settimana

Previsioni meteo del fine settimana all'insegna del cambio. Per la giornata di S. Lucia, Venerdì 13 Dicembre, il centro meteo Emilia Romagna ha elaborato la previsione di una nuova perturbazione nord-atlantica, con estrazione di aria polare-marittima. Nel bolognese stabile in pianura al mattino, con neve sul crinale appenninico. Generale peggioramento nel pomeriggio, con neve copiosa oltre 200-300 metri. Possibili fioccate anche in pianura ed in città. Tempo stabile in serata.

Nel corso del fine settimana una rimonta dell’Alta Pressione porterà condizioni meteo stabili ed un sensibile aumento delle temperature: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo la presenza di banchi di nebbia nelle aree di bassa pianura. Temperature minime fra -1° e +5°, massime fino a +12°/+14° sulla fascia collinare. Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili sul sito del Centro meteo Emilia Romagna.