Meteo, arrivano le piogge e si abbassano le temperature

Un inizio di settimana non proprio incoraggiante dal punto di vista metereologico, soprattutto lasciandoci alle spalle un weekend decisamente primaverile: è precisto infatti per lunedì 18 marzo un maltempo diffuso un po' su tutto il Nord Italia, con abbassamenti di temperature anche piuttosto decisi. Sono previste inoltre nevicate sull’arco alpino orientale e anche in alcune zone dell’Appennino tosco-emiliano.

Ecco le previsioni del tempo Arpae per Bologna:

Lunedì 18 marzo

Al mattino in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi coperto con pioviggini; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura nuvolosità variabile con rovesci sparsi, sui rilievi nuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra 6 °C sui rilievi e 9 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 11 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 48 (pianura) e 50 km/h (rilievi).

Martedì 19 marzo

Al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 11 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 61 km/h.