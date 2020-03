Meteo, previsioni per il week-end a Bologna e provincia

Alta pressione in graduale indebolimento, con qualche piovasco o breve rovescio possibile nel pomeriggio e nelle prime ore serali di Venerdì 20 Marzo. Sabato 21 Marzo nuvolosità irregolare con qualche precipitazione isolata sui rilievi.

Temperature ancora miti venerdì, con valori massimi fin sui +19/21°C, mentre subiranno un iniziale calo sabato 21 per via della maggiore nuvolosità in transito, seppur in un contesto comunque asciutto.

Aria più fredda arriverà nel corso della giornata di domenica, con un progressivo calo delle temperature e qualche precipitazione sporadica specie a ridosso dei rilievi. Il calo termico si farà sentire maggiormente dall’inizio della nuova settimana, quando le temperature si porteranno sotto la media del periodo.

A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com