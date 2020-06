Meteo, le previsioni del tempo per questo weekend

Il primo fine settimana del mese di Giugno trascorre all’insegna di tempo variabile, con temperature nelle medie del periodo. Nel dettaglio, il meteo giorno per giorno da venerdì a domenica.

Venerdì 5 Giugno: cielo poco nuvoloso, con rovesci di pioggia a carattere sparso fra mattino e primo pomeriggio, specie su Appennino e collina bolognese. Massime fino a +25°/+26°.

Sabato 6 Giugno: bel tempo su tutta la provincia, con cielo sereno o poco nuvoloso. Massime in aumento fino a +29°/+30°.

Domenica 7 Giugno: nuvolosità in aumento già dal mattino, con cielo molto nuvoloso. Piogge deboli-moderate sui rilievi, rovesci pomeridiani, localmente temporaleschi, in pianura. Massime in calo.

LINEA DI TENDENZA: anche l’inizio della nuova settimana sarà sotto il segno della variabilità, con mattinate perlopiù stabili e rovesci/temporali fra pomeriggio e sera. Temperature in lieve calo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.