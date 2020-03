Meteo, ecco le previsioni della settimana

La settimana vedrà un inizio all’insegna di cieli molto nuvolosi o coperti e possibili piogge che nel pomeriggio di lunedì 9 Marzo potranno riguardare in forma irregolare la provincia Bolognese. Neve in Appennino dai 1200 metri in calo fin sugli 800 metri.

Migliora da martedì 10 Marzo con ampi spazi soleggiati e aumento delle temperature, le quali si porteranno su valori superiori alla media del periodo. Possibili picchi di +18/20°C tra mercoledì 11 e giovedì 12 Marzo.

Maggiore nuvolosità a ridosso del fine settimana, per un possibile peggioramento del quale ancora non è possibile individuare la dinamica precisa, seguiranno comunque ulteriori aggiornamenti.

A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com