Meteo, torna la pioggia: allerta gialla della Protezione Civile

Allerta GIALLA per temporali in tutte le province dell'Emilia Romagna. Per la la giornata del 23 luglio, si prevedono piogge diffuse e temporali di moderata/forte intensità sul settore centro-orientale della Regione, con possibili accumuli tra 20 e 40 mm.

Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associati fulminazioni, eventi grandinigeni e un temporaneo rinforzo della ventilazione.