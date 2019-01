Neve, sull'Appennino fino a 40 cm: ora è pericolo ghiaccio

Questa notte la neve ha raggiunto anche i 35-40 centimetri alle quote più alte del territorio metropolitano (Lizzano in Belvedere località Cavone) e i 25/30 centimetri nelle zone sopra i 500/600 metri sul livello del mare. Nessun problema in città, dopo la nevicata di ieri sera.

Nelle ore notturne e di primo mattino, possibile formazione di ghiaccio. E' previsto un miglioramento delle condizioni climatiche, ma le temperature sono rigide e in diminuzione, secondo le previsioni Arpa.

Già dal pomeriggio di ieri, fa sapere la città metropolitana, i mezzi in montagna erano usciti per "effettuare la preventiva salatura che ha agevolato la rimozione della neve dalle strade" e "attualmente tutte le strade provinciali sono regolarmente transitabili".