Meteo, in arrivo la prima neve sull'Appennino emiliano

Un nuovo passaggio instabile, più intenso rispetto a quello odierno, è atteso per Martedì 12 Novembre, quando la nostra regione vedrà piogge diffuse e a tratti di forte intensità. In poche parole già dalla mattinata di domani avremo una graduale estensione delle precipitazioni da Est verso Ovest, ma sarà tra pomeriggio e serata che vivremo la fase più marcata di questo peggioramento.

Proprio nella seconda parte di giornata, ore serali comprese, avremo la possibilità di fenomeni moderati/forti tra Romagna(più probabile) ed Emilia orientale, eventualmente a sfondo temporalesco. L’estensione delle precipitazioni verso Ovest in serata favorirà fenomeni moderati anche sulle province centro-occidentali della nostra regione.

Previsione neve in Emilia Romagna

Vediamo ora il dettaglio per la previsione di neve attesa nell’arco della giornata di Martedì 12 Novembre. La situazione sarà in evoluzione abbastanza rapida nel corso delle ore. Al mattino si partirà con una quota neve abbastanza alta, sui 1600 per quanto riguarda il settore occidentale(PC,PR) e sui 1700m per quanto riguarda il centrale(RE,MO), in ulteriore ascesa nelle ore pomeridiane, mentre dalla serata la quota vivrà un abbassamento abbastanza rapido.

Essa si porterà sui 1400/1500 m in prima serata su gran parte dell’Appennino Emiliano, ad eccezione del Bolognese dove rimarrà inizialmente più alta, per poi vivere un ulteriore calo fin sui 1200/1300 m tra rilievi di Piacentino, Parmense e probabilmente Reggiano. Il calo sarà favorito non solo dalla presenza di aria più fredda in quota, ma anche dall’intensità delle precipitazioni che potrebbe risultare tra il moderato e il forte sul finire di giornata.

Bollettino a cura del Centro meteo Emilia Romagna.