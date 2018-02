Meteo, torna la neve a Bologna e provincia: le previsioni

La morsa del freddo ancora non ci abbandona, così come i "fiocchi" di neve che sui nostri smartphone in questi giorni ci ricordano che è ancora pieno inverno. E mentre oggi le scuole riaprono in Valsamoggia, Monzuno e Vergato dopo la chiusura per maltempo, un occhio alle previsioni pdi Arpae er i prossimi giorni ci svela nuovi fenomeni nevosi, in particolare giovedì 1°marzo.

Ecco come sarà il tempo:

MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO. Al mattino in pianura sereno con gelate, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate. Temperature minime del mattino comprese tra -12 °C sui rilievi e -6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra -2 °C sui rilievi e 2 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 18 (rilievi) e 23 km/h (pianura).

GIOVEDI' 1 MARZO. Al mattino molto nuvoloso con deboli nevicate; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con nevicate moderate, sui rilievi coperto con forti nevicate; dalla sera in pianura molto nuvoloso con deboli nevicate, sui rilievi molto nuvoloso con nevicate moderate.

Temperature minime del mattino comprese tra -6 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra -3 °C sui rilievi e 0 °C in pianura.Velocità massima del vento compresa tra 20 (rilievi) e 28 km/h (pianura).

VENERDI' 2 MARZO. In pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con pioggia che gela al suolo; dalla sera molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra -5 °C sui rilievi e -3 °C in pianura, massime pomeridiane attorno a 1 °C. Velocità massima del vento compresa tra 33 (rilievi) e 41 km/h (pianura).

pianura rilievi

T min -3 (3) -5 (0) °C

T max 1 (12) 1 (9) °C

Prec 2 3 mm

V max 41 33 km/h

I dati fra parentesi si riferiscono

ai valori medi climatologici 1991-2010

Nota bene: In caso di neve 1 mm di precipitazioni corrispondono mediamente a 1 cm di neve al suolo

(FONTE ARPAE)