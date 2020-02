Da circa un'ora nevica tra Loiano e Monghidoro, e in parte dell'Appennino bolognese. L'improvviso abbassamento delle temperature era stato annunciato, ma in pochi si aspettavano l'arrivo della neve dopo mesi di caldo 'anomalo'. I primi fiocchi hanno imbiancato Monghidoro e Loiano, ma lentamente i fiocchi si stanno spostando anche sui comuni limitrofi. Al momento non si registrano disagi.