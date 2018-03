La neve è tornata: per tutta la settimana temperature rigide anche in pianura

E' arrivata anche la neve in questa coda di inverno particolarmente generosa in fatto di precipitazioni. La città si è risvegliata soto una fitta nevicata che, come da previsioni, ha lambito anche la quota di pianura. Una seconda settimana di passione, dopo quella di fine febbraio? Decisamente no: la neve e le pioggie faranno presto posto al bel tempo, ma il freddo intenso è destinato a permanere a lungo. Per tutta la settimana a venire sono infatti previste temperature abbastanza rigide, in lieve flessione sulla media del periodo, ma in rialzo verso il fine settimana..