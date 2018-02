Neve in Appennino, rischio valanghe alto. Forestale: "Siamo sempre sul chi vive"

"Siamo sempre sul chi vive perché tutto può succedere". E' il monito sul rischio valanghe dei Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna, impegnati in questi giorni anche sul fonte della prevenzione dei reati in quota, ma nasce al monitoraggio dei fenomeni intensi e delle possibili ricadute sulla sicurezza dela popolazione.

E' il maresciallo Raoul Corsini, che supervisiona il servizio Meteomont a fare il punto: "Ai 1.500 metri siamo sui due metri di neve, siamo sempre sul chi vive, tutto può ancora succedere", specifica. "In una scala da 1 a 5 ora in Appennino siamo sul 3". In altre parole rischio marcato di valanghe, con la neve caduta nelle ulitme ore e nei giorni scorsi "molto leggera e quindi instabile, poiché 'attacca' meno sugli strati nevosi precedenti.

Il monitoraggio del rischio valanghe è una delle attività dei Carabinieri Forestali, che stamane hanno presentato il bilancio delle loro attività, con la presenza anche del Generale Giuseppe Giove.