Meteo, freddo e neve dalla Russia: arriva l'inverno

Con la fine dell'estate di San Martino pare che si debba salutare questo autunno tanto mite per aprire le porte all'inverno vero e proprio e, pare, anche alla neve. E' infatti in arrivo, prevista con il prossimo fine settimana, un'ondata di aria gelida che viene dalla Russia (attraverso i Balcani) e che abbasserà notevolmente le temperature già a partire da venerdì, con un drastico cambiamento dall'inizio della nuova settimana.

Le previsioni meteo parlano di neve anche a quote medio-basse: certamente interessate saranno le regioni adriatiche e il peggioramento si spingerà poi verso l'Appennino.

Le previsioni meteo di giovedì per il territorio di Bologna

Al mattino in pianura nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi molto nuvoloso; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievinuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra 9 °C sui rilievi e 10 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 15 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 16 (pianura) e 19 km/h (rilievi).

Al mattino nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 7 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 7 °C sui rilievi e 12 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 22 (rilievi) e 26 km/h (pianura).