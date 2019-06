Meteo, in arrivo un'intensa ondata di caldo

Una circolazione depressionaria situata ad Est della penisola Iberica favorirà la risalita di masse d’aria calda di origine sub-tropicale verso il bacino del Mediterraneo. L’espansione del campo di alta pressione sarà molto forte, con valori di geopotenziale molto elevati soprattutto tra Spagna occidentale e Francia, laddove potranno sperimentarsi temperature elevatissime per il periodo: queste le previsioni per la prossima settimana in regione e a Bologna, a cura dello staff di www.centrometeoemiliaromagna. com

Per tali aree potrebbe essere una delle ondate di caldo più severe degli ultimi dieci anni, se teniamo conto che siamo comunque nel mese di giugno. Per quanto riguarda l’Italia e la nostra regione, al momento possiamo dire che saremo più a margine rispetto ad altre zone del nostro settentrione, specialmente per quanto riguarda le aree orientali.

Diversa la situazione sull’Emilia centrale e occidentale, che potrà vedere valori piuttosto elevati, diffusamente collocati sui +34/36°C specie nella seconda metà della settimana, ma non sono esclusi locali picchi prossimi ai +40°C. Sarà un caldo prevalentemente torrido sulle pianure, leggermente più afoso lungo la costa ma con tassi di umidità che anche qui non andrebbero oltre il 60% nelle ore più calde.

Il settore costiero sperimenterà le temperature massime più contenute, anch’esse comunque elevate per il periodo, su valori di +30/33°C.

Sarà importante tenere sotto controllo il disagio bioclimatico, il quale potrà risultare in netto aumento nelle aree pianeggianti, stante anche la presenza di temperature minime elevate e difficilmente inferiori ai +22/24°C.

In conclusione, ricordiamo di seguire le misure di autoprotezione per quanto riguarda contesti simili, soprattutto per quanto riguarda i soggetti esposti a maggior rischio(bambini, anziani, soggetti patologici, lavoratori all’aperto o in ambienti con temperature elevate). Non siamo d’accordo con coloro che definiscono una situazione di questo tipo “maltempo anticiclonico”, anche perché allora saremmo sempre in una situazione di “maltempo”, tuttavia è bene precisare che si tratterà di una settimana in cui il caldo si farà sentire.

Le previsioni sono a cura dello staff di www.centrometeoemiliaromagna. com e aggiornate 1-2 volte al giorno sul sito. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul portale web, nonché su Facebook ed Instagram. Mail to: centrometeostaff@gmail.com