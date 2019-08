Oggi picco di caldo, poi il calo termico: punte da 39° poi giù

Ci avviamo verso la fase più intensa dell’ondata di caldo in atto. già da ieri i termometri si attestano su valori elevati fin sui +35°. Nel corso della giornata di oggi è previsto l’ultimo ma intenso sussulto dell’Anticiclone Nord-Africano: la presenza di un’isoterma +22° a 850 hpa (circa 1500 m) determinerà temperature al suolo ancora più elevate dei giorni precedenti. A spiegare bene cosa succederà nelle prossime ore il Centro Meteo Emilia-Romagna.

Il caldo sarà particolarmente intenso sui settori centro-orientali della regione: previste punte di +38°/+39° su bolognese, ferrarese e pianura romagnola; non sono inoltre da escludere picchi estremi di +40° nelle aree di pianura interna della Romagna.

La disposizione dei venti, che soffieranno da Sud-Ovest nelle zone interne/pianeggianti e da Sud-Est lungo la fascia costiera, influirà in maniera rilevante sulla tipologia di caldo avvertito dalla popolazione: si tratterà di caldo torrido, intenso ma più secco, su pianure centro-orientali, mentre avremo caldo afoso, meno intenso ma ben più umido, lungo la fascia costiera dal ferrarese al riminese.

Si potrebbe affermare con cognizione di causa che al caldo africano restano circa 36-48 h di dominio sul nostro territorio: fra Martedì e Mercoledì, con maggiori effetti anche nella giornata di Ferragosto, inizieranno ad affluire correnti atlantiche da Ovest, più umide e più fresche, le quali propizieranno un graduale ma sostanzioso calo delle temperature.

Vediamo dunque di “dare i numeri” del calo termico dei prossimi 2-3 giorni nelle principali città della regione:

Piacenza perderà 4° dai +33° di Lunedì ai +29° di Mercoledì;

Parma perderà 6° dai +34° di Lunedì ai +28° di Mercoledì;

Reggio Emilia perderà 7° dai +35° di Lunedì ai +28° di Mercoledì;

Modena perderà ugualmente 7° dai +36° di Lunedì ai +29° di Mercoledì;

Bologna perderà ben 9° dai +37° di Lunedì ai +28° di Mercoledì;

Ferrara ugualmente passerà dai +37° di Lunedì ai +28° di Mercoledì;

Ravenna perderà 8° passando dai +34° di Lunedì ai +26° di Mercoledì;

Forlì perderà ben 12° dai +39° di Lunedì ai +27° di Mercoledì;

Cesena perderà addirittura 13° dai +38° di Lunedì ai +25° di Mercoledì;

Rimini avrà un calo di 9° passando dai +33° di Lunedì ai +24° di Mercoledì.

Come potete osservare dalla tabella, a Forlì spetta la palma di località con un calo termico più considerevole di ben 12°, mentre a Piacenza si assisterà alla minor variazione di temperatura, con appena 4° in meno.

E’ importante sottolineare due concetti fondamentali:

quello a cui assisteremo fra Lunedì e Mercoledì sarà un calo termico netto, passando dal caldo africano a umide correnti atlantiche. Ma ciò non significa in nessuna maniera che fra Mercoledì e Giovedì sarà freddo o fresco: valori massimi come quelli attesi per Mercoledì rientrano nelle medie climatiche del mese di Agosto, fatta eccezione per le temperature previste sulle località romagnole, di qualche grado al di sotto della norma.

Torneremo a beneficiare di un’Estate “all’italiana”, con caldo nella norma e giornate comunque soleggiate e ventilate.

il calo termico sarà graduale, spalmato su 48 ore, e non verrà accompagnato da fenomeni intensi o addirittura estremi, come accaduto fra Giugno e Luglio. Si formerà qualche rovescio fra Martedì e Mercoledì, ma non si tratterà di precipitazioni violente o diffuse.

www.centrometeoemiliaromagna.com