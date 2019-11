Maltempo Bologna, emesso il nuovo bollettino meteo: è ancora allerta, piogge fino a notte

Ancora piogge fino a notte. E' stato emesso un nuovo bollettino meteo, valido dalle 19:00 del 18 novembre 2019 fino alle 01:00 del 19 novembre.

Dopo l'allerta rossa diramata in mattinata, si confermano le precipitazioni sul territorio regionale più intense sul settore centro-occidentale.

Nelle prossime ore si prevede una persistenza delle precipitazioni . La piena di Secchia sta transitando dalla sezione di valle a Pioppa; la piena di Panaro sta defluendo in Po. La piena di Reno sta raggiungendo la sezione del Gallo. Tutti gli affluenti di Reno in destra e tutti i Fiumi Romagnoli sono rientrati sotto la soglia 1, ossia di ordinaria criticità.

Come consultare i livelli di soglia

Le soglie idrometriche sono indicatori del livello raggiunto dai corsi d'acqua nelle più significative sezioni fluviali in Emilia-Romagna e lungo l'asta del Fiume Po, dove sono stati installati idrometri in telemisura. Le soglie sono state condivise da ARPA, AIPO, Servizi tecnici regionali e Consorzi di Bonifica, nei tavoli tecnici coordinati dalla protezione civile regionale. I valori di soglia vengono di continuo verificati e affinati dalle strutture tecniche, soprattutto a seguito di eventi significativi e possono quindi essere soggetti a variazioni.

Come da tabella della regione, la soglia 1 indica ordinaria criticità, la soglia 2, moderata criticità, e la soglia 3, elevata criticità, per i corsi d'acqua presenti nelle otto zone di allertamento in cui è stato suddiviso il territorio regionale e per il Fiume Po.