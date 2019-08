Meteo, le previsioni per il fine settimana: rischio temporali

Due agosto con possibili temporali a Bologna. Secondo le stime del centro meteo Emilia Romagna, a partire dal tardo pomeriggio di domani venerdì 2 agosto fino alla serata saranno possibili rovesci e fulminazioni a carattere temporalesco, dopo una giornata caratterizzata da rannuvolamenti occasionali e tempo sereno variabile. Nel dettaglio, queste le previsioni per il weelend:

Venerdì 2 agosto

Stato del cielo: Irregolarmente nuvoloso fin dal mattino con addensamenti più compatti dal pomeriggio. In serata migliora ad ovest e peggiora sulla Romagna.

Precipitazioni: dal mattino potranno risultare probabili piovaschi o rovesci su Appennino e pianure centro-occidentali, in estensione a quelle orientali nel pomeriggio. Nelle ore pomeridiane i fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, risultando localmente intensi. I rovesci interesseranno prima l'Emilia per dirigersi verso i settori orientali.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +18/+22°C e massime in diminuzione, con valori di +27/+32°C.

Venti deboli e variabili in pianura, in prevalenza sud-occidentali in Appennino. Possibili colpi di vento al pomeriggio nelle pianure. Mare poco mosso.

Sabato 3 agosto

Stato del cielo: Da nuvoloso a poco nuvoloso.

Precipitazioni: residue piogge al mattina in Romagna, assenti altrove.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +17/+20°C e massime stazionarie, con valori di +25/+29°C.

Venti moderati da Nord/Nord-Est sulle zone costiere, deboli e variabili altrove. Mare poco mosso, mosso al largo.