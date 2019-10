Meteo, le previsioni per il fine settimana

Il primo fine settimana di novembre è caratterizzato da cielo nuvoloso.

Venerdì 1 novembre, le nubi saranno in aumento dal pomeriggio-sera. Temperature: in diminuzione nei valori minimi e in lieve aumento nei massimi, comprese tra +8°C e +13°C. Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Sabato 2 Novembre, stato del cielo molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti più probabili nella prima parte di mattinata e nelle ore tardo-pomeridiane e di prima serata. Fenomeni prevalentemente deboli in pianura, moderati in

Appennino. Temperature: in lieve aumento, comprese tra +10°C e +14°C. Venti: deboli di direzione variabile.

Domenica 3 Novembre, stato del cielo molto nuvoloso. Precipitazioni irregolarmente distribuite e in prevalenza di debole intensità sull’Alta pianura Bolognese, a tratti moderate sulla bassa e sui rilievi. Temperature: in aumento, comprese tra +12°C e +17°C. Venti: moderati da Sud-Ovest, con raffica forte in Appennino.

A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com