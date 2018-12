Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Tempo e temperature stabili in questo avvio di settimana, poi si svolta verso un clima da neve. Queste sono le previsioni elaborate da Arpae per l'inizio di settimana. Sia lunedì che martedì è previsto cielo in prevalenza sereno o con leggere velature. Le temperature stimate vanno dagli uno ai dieci gradi tra pianura e rilievi. La novità rilevante dovrebbe arrivare la serata di mercoledì, con un appianamento delle temperature intorno allo zero termico sui 500 metri, assieme a una breve perturbazione che dovrebbe portare in collina e Appennino anche qualche fiocco di neve.