Meteo, le previsioni per l'inizio settimana

Le pervisioni meteo elaborate da Arpae per queso inizio di settimana del 11, 12 e 13 giugno restituiscono un quadro sostanzialmente simile a quello della settimana scorsa. Un tempo che al mattino sarà stabile e soleggiato, ance con temperature lievemente sopra la media, farà tandem con i rannuvolamenti pomeridiani, che in qualche caso potrebbero originare anche locali precipitazioni a carattere temporaleco. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Lunedì. Al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra 17 °C sui rilievi e 21 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 27 °C sui rilievi e 32 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 41 (pianura) e 45 km/h (rilievi).

Martedì. Al mattino in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; nel pomeriggio in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra 16 °C sui rilievi e 21 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 24 °C sui rilievi e 28 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 39 (rilievi) e 62 km/h (pianura).

Mercoledì. Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; nel pomeriggio in pianura temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera nuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra 12 °C sui rilievi e 17 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 20 °C sui rilievi e 25 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 15 (pianura) e 32 km/h (rilievi).