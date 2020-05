Meteo, le previsioni per la settimana

Queste le previsioni meteo per l'avvio della terza settimana di maggio, elaborate dal Centro meteo Emilia-Romagna. L’arrivo di una perturbazione determinerà tempo stabile e variabile sul circondario bolognese. Nella giornata di lunedì 11 maggio dal primo mattino rovesci in spostamento dai rilievi verso le pianure. Nel pomeriggio rovesci moderati sulle vette, locali piovaschi tra pedemontana e alta pianura, rovesci nella bassa pianura a confine con il ferrarese. Fenomeni in esaurimento in serata, con rovesci sul crinale. Ventilazione moderata da Sud-Ovest e temperature stazionarie.

Nella giornata di martedì 12 maggio ci attendiamo cieli nuvolosi con deboli precipitazioni in Appennino. Altrove fenomeni assenti salvo isolati piovaschi sparsi in mattinata. Temperature stazionarie. Per quanto riguarda mercoledì 13 maggio i cieli si presenteranno da nuvolosi a molto nuvolosi. Precipitazioni assenti. La ventilazione sarà debole da Nord-Est, temperature in lieve calo.

Tendenza: il seguito della settimana vedrà condizioni pressoché stabili con nuvolosità di passaggio e temperature in rialzo. Da valutare un possibile nuovo peggioramento del tempo nel weekend.