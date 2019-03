Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Le previsioni del meteo elaborate da Arpae per l'inizio della terza settimana di marzo prevedono cieli con qualche nuvola alternati da giornate soleggiate. Nessuna importante precipitazione in vista, almeno fino a mercoledì. Le temperature si manterranno nella media del periodo. Materdì sereno ovunque, mentre per mercoledì dovrebbero affacciarsi le piogge anche in pianura, una parentesi destinata a esaurirsi nel corso della giornata.