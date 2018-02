Meteo, le previsioni per l'inizio settimana: allerta neve, poi sole e gelo

Non è ancora chiaro se in pianura scenderà solo qualche fiocco oppure sarà una nevicata massiccia, certo è che la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla proprio per le prossime 24 ore.

E' previsto infatti il passaggio di una perturbazione da Nord, che già dalle prime ore del mattino di lunedì dovrebbe far cader precipitazioni, che nel pomeriggio tenderanno ad essere anche nevose, anche in pianura.

Saranno tuttavia -stando alle previsioni- nevicate deboli, al massimo moderate, che da quote collinari si spingeranno fino sulla pianura centro-occidentale.

Martedì e mercoledì andranno lentamente migliorando, senza precipitazioni di rilievo e con il sole di nuovo a far capolino tra le nubi. Le temperature rimarranno stabili, ma di notte il sereno porterà con sé gelate diffuse su tutto il territorio.