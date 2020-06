Meteo, previsioni per i prossimi giorni a Bologna e provincia

Condizioni in miglioramento nella giornata di venerdì 12 giugno con cieli che si presenteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Maggiore instabilità sabato 13, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, con probabile sviluppo di rovesci e temporali dapprima sui rilievi e successivamente sulle aree pianeggianti. In serata possibili temporali anche di forte intensità sulla bassa bolognese.

Per quanto riguarda domenica 14 sarà possibile qualche veloce piovasco o breve rovescio mattutino, dopo le precipitazioni anche a carattere di rovescio della notte, mentre tra pomeriggio e sera spazio ad ampie schiarite.

Temperature in graduale aumento nel corso del week-end con valori massimi fino a +28°C nella giornata di domenica 14 Giugno. Ancora fresco la notte e al primo mattino, specialmente venerdì 12 e sabato 13 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com