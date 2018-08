Meteo: le previsioni per l'inizio della settimana

Temperature in leggerissimo calo per l'inizio della settimana di Ferragosto in città.

Lunedì 13 agosto, al mattino sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra 19 °C sui rilievi e 24 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 28 °C sui rilievi e 33 °C in pianura.

Martedì 14 agosto, al mattino in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile con piogge sparse, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge e temporali, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci sparsi. Temperature minime del mattino comprese tra 19 °C sui rilievi e 23 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 26 °C sui rilievi e 30 °C in pianura.

Per Ferragosto, Apae prevede un leggero miglioramento, grazie allo spostamento verso sud del minimo di bassa pressione, con precipitazioni che andranno progressivamente ad esaurirsi. Le temperature torneranno a risalire su valori in linea con la norma del periodo.