Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Questa la tendenza del meteo sul territorio della provincia di Bologna per i prossimi giorni, secondo le stime del Centro meteo Emilia-Romagna. Maggiore nuvolosità tra Lunedì e Martedì, con qualche pioggia in arrivo proprio tra il pomeriggio e la prima serata di Martedì 15 Ottobre. Successivamente la rimonta dell’Alta Pressione favorirà maggior stabilità e condizioni perlopiù soleggiate tra Mercoledì 16 e Giovedì 17 Ottobre.

Fine settimana ancora incerto dal punto di vista dell’evoluzione meteorologica attesa, che tuttavia dovrebbe volgere solo ad un aumento di nuvolosità senza piogge associate. Temperature senza particolari variazioni, in lieve diminuzione a inizio settimana, con successivo aumento tra Mercoledì e Giovedì. Qui di seguito le previsioni nel dettaglio.

Lunedi 14 ottobre

Stato del cielo: Molto nuvoloso su Emilia interna, ferrarese e Romagna, maggiori schiarite fra tardo mattino e pomeriggio sulle aree pianeggianti emiliane. Nebbie/nubi basse nelle prime ore del giorno su ferrarese e ravennate.

Precipitazioni: pressochè assenti, salvo locali pioviggini a ridosso del crinale appenninico occidentale.

Temperature: minime in aumento, con valori di +12/+16°C e massime in aumento, con valori di +19/+24°C.

Venti deboli da Est/Sud-Est su pianure e coste, da Sud-Ovest sui rilievi. Mare da calmo a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta

Martedì 15 ottobre

Stato del cielo: Nuvoloso o coperto sui settori centro-occidentali, parzialmente nuvoloso su Emilia orientale e Romagna, qui con schiarite a tratti più ampie nelle ore centrali di giornata. Da segnalare la presenza di foschie o nebbie tra notte e prima parte di mattinata su bassa pianura emiliana centro-orientale e Romagna settentrionale.

Precipitazioni: primi piovaschi possibili su Appennino occidentale(PC,PR) già in prima mattinata; peggiora tra tardo mattino e primo pomeriggio con piogge deboli/moderate in movimento dall'Emilia occidentale(PC,PR,RE) verso Est. Coinvolgimento delle aree centrali nella seconda parte del pomeriggio, mentre le precipitazioni riguarderanno Emilia orientale e Romagna tra serata e notte verso Mercoledì. Fenomeni non particolarmente rilevanti in termini di accumulo sulle pianure, valori discreti sui rilievi.

Temperature: minime in aumento, con valori di +12/+16°C e massime in aumento, con valori di +19/+25°C.

Venti moderati da Sud-Ovest con rinforzi sui rilievi, da Sud-Est su costa e pianura. Mare poco mosso.

Attendibilità: medio-alta

Mercoledì 16 ottobre

Stato del cielo: In prevalenza sereno, poco nuvoloso al mattino sulla Romagna.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di +10/+15°C e massime in diminuzione, con valori di +18/+24°C.

Venti deboli dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.

Attendibilità: medio-alta