Meteo, le previsioni per il weekend

Ci attende un fine settimana di cieli blu. venerdì 15 febbraio sarà sereno tutta la giornata, secondo le previsioni Arpa. Le temperature minime del mattino si aggirano attorno a 3 °C, le massime pomeridiane comprese tra 10 °C sui rilievi e 14 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 13 (rilievi) e 21 km/h (pianura).

Sabato 16, al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno, dal pomeriggio sereno. Le temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 14 °C in pianura.

Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, anche domenica 17, con temperature in leggero aumento, minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 16 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 19 (pianura) e 9 km/h (rilievi).