Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Niente piogge, ma il cielo non sarà perfettamente sereno. E' con uno scenario tipico del gennaio bolognese che comincerà la terza settimana del mese, con un fronte atlantico che prenderà progressivamente il posto della corrente fredda orientale, impattando sul bolognese solo nell'alto Appennino.

Lunedì la giornata inizia con velature diffuse, a cui farà seguito un rafforzamento delle nubi che porterà pioggia e neve sopra i mille metri. Temperature costanti. Martedì invece cielo parzialmente nuvoloso con rovesci piovosi in quota, destinati però a scomparire nel pomeriggio. Temperature minime in lieve aumento, con valori compresi tra i 2 gradi del settore emiliano. Mercoledì infine, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, per poi schiarire nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento.