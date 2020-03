Meteo, le previsioni per la settimana

Queste le previsioni per i prossimi giorni, elaborate dal centro meteo Emilia-Romagna. La settimana si preannuncia stabile e prevalentemente soleggiata con temperature in progressivo aumento, specialmente nei valori massimi. Essi tenderanno a portarsi sui +14/16°C tra Lunedì 16 e Martedì 17 Marzo, per poi giungere fin sui +19/21°C tra Mercoledì 18 e Venerdì 20 Marzo. Non si segnalano particolari fenomeni, tendenza ad un aumento della nuvolosità nel fine settimana.

